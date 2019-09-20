В Брянской области осудили жителя Москвы за контрабанду синтетических наркотиков

СЕГОДНЯ 11:50 2019-09-20T11:50:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянской области 19 сентября осудили жителя Москвы за контрабанду двух килограммов синтетических наркотиков. Житель столицы получил 15,5 лет колонии строго режима.

Выяснилось, что 25-летний москвич договорился о поставках наркотиков из-за границы через интернет. Посылки с запрещенным веществом житель столицы получал по почте.

Для конспирации он изготовил поддельное временное удостоверение личности.

Через некоторое время москвич сделал два заказа. Наркотики отправили под видом подарков.

Но обман вскрылся сотрудниками Брянской таможни.

9 августа прошлого года при получении посылок с наркотиками в отделении почтовой связи Подольска злоумышленника задержали, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Суд приговорил виновного к 15,5 года колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU