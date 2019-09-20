Брянцев напугало свечение тепличного комплекса в Журиничах
Фотографии необычного ночного неба делают во всех районах города
Фото: vk.com, "Белые Берега".
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Брянцев напугало свечение нового тепличного комплекса в Журиничах. Фотографии необычного ночного неба заполонили соцсети. Странное зарево заметили из Бежицкого и Володарского районов, а также из Белых Берегов.
В комментариях шутят про инопланетян. Но подписчики вспоминают про недавно открывшийся тепличный комплекс.
Овощи в теплицах собираются выращивать круглый год. По всей видимости, такую картину брянцы будут видеть постоянно.
Фото: vk.com, "Подслушано Брянск".
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ИСТОЧНИК KP.RU