2019-09-20T10:28:50+03:00
Общество

Брянцев напугало свечение тепличного комплекса в Журиничах

Фотографии необычного ночного неба делают во всех районах города
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Белые Берега".Фото: vk.com, "Белые Берега".
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Брянцев напугало свечение нового тепличного комплекса в Журиничах. Фотографии необычного ночного неба заполонили соцсети. Странное зарево заметили из Бежицкого и Володарского районов, а также из Белых Берегов.

В комментариях шутят про инопланетян. Но подписчики вспоминают про недавно открывшийся тепличный комплекс.

Овощи в теплицах собираются выращивать круглый год. По всей видимости, такую картину брянцы будут видеть постоянно.

Фото: vk.com, "Подслушано Брянск".

Фото: vk.com, "Подслушано Брянск".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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