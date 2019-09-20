Брянцев напугало свечение тепличного комплекса в Журиничах

СЕГОДНЯ 10:28 2019-09-20T10:28:50+03:00

Фотографии необычного ночного неба делают во всех районах города

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Брянцев напугало свечение нового тепличного комплекса в Журиничах. Фотографии необычного ночного неба заполонили соцсети. Странное зарево заметили из Бежицкого и Володарского районов, а также из Белых Берегов.

В комментариях шутят про инопланетян. Но подписчики вспоминают про недавно открывшийся тепличный комплекс.

Овощи в теплицах собираются выращивать круглый год. По всей видимости, такую картину брянцы будут видеть постоянно.

Фото: vk.com, "Подслушано Брянск".

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ИСТОЧНИК KP.RU