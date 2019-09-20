У дворца Гагарина в Брянске откроют дополнительную парковку

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-20T09:55:00+03:00

По будням стоянка будет работать с 16.00

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У дворца детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина в понедельник, 23 сентября, откроют дополнительную парковку. Она находится перед памятником воинам-интернационалистам. Здесь оборудован полигон для занятий детского объединения «Автомоделирование». А в свободное от занятий время территорию откроют для машин посетителей дворца.

С понедельника по пятницу шлагбаум будет поднят с 16.00 до 21.00. В субботу – с 16.00 до 18.00 и в воскресенье – с 9.00 до 18.00.

Родителям напоминают, что свободные парковочные места часто остаются за зданием дворца. Когда как в проезде перед ним – столпотворение из машин.

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ИСТОЧНИК KP.RU