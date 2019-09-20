В Брянске москвича осудили за контрабанду наркотиков

СЕГОДНЯ 08:56 2019-09-20T08:56:14+03:00

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В Брянске жителя Москвы осудили за контрабанду наркотиков и подделку официального документа. Обвинительный приговор вынесли в четверг, 19 сентября, в Брянском областном суде. 25-летний молодой человек получил 15,5 лет колонии строгого режима.

В суде установили, что обвиняемый договорился о поставках наркотиков из-за рубежа. Он хотел подзаработать. Запрещенные вещества решили отправлять по почте под видом подарков. Для конспирации молодой человек изготовил себе поддельное временное удостоверение личности гражданина России.

Злоумышленники успели отправить две посылки. Внутри находилось два килограмма наркотического вещества МДМА. Одну из посылок обнаружили брянские таможенники.

- 9 августа прошлого года в отделении почтовой связи подмосковного Подольска правоохранители задержали получателя отправлений, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор москвичу пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU