В Брянске началось строительство дороги по улице Советской

СЕГОДНЯ 18:42 2019-09-19T18:42:21+03:00

Чиновники вместе со строителями согласились, что работа должна идти, не причиняя неудобств горожанам. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Брянске началось строительно новой дороги, которая пройдет по улице Советской. На совещании с заместителем мэра Сергеем Хоменковым говорили о планировке территории.

Подрядчик рассказал, что к работам на объекте приступили. На участке со стороны улицы Объездной работает техника, которая готовит землю под будущую магистраль.Землю выравнивают, ямы засыпают.

-Параллельно подрядчик решает вопросы по поставке материалов для строительства ливневой канализации и готовится к обустройству котлована, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Также проводится подготовительная работа по переносу инженерных коммуникаций.

Чиновники вместе со строителями согласились, что работа должна идти, не причиняя неудобств горожанам.

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ИСТОЧНИК KP.RU