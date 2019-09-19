На Первомайском мосту в Брянске срезали некачественный асфальт

СЕГОДНЯ 18:27 2019-09-19T18:27:01+03:00

По словам экспертов, превышение показателя связано с нарушением технологии укладки дорожного покрытия. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Новое покрытие подрядчик будет укладывать за свой счет

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На Первомайском мосту в Брянске сняли некачественный асфальт.

Во время проверки асфальта в лаборатории выявили несоответствие нормам такого показателя как «водонасыщенность асфальтобетонного покрытия». Подрядной организации направили претензию. Теперь весь верхний слой асфальтобетона подрядчик должен сменить за свой счет, поясняют в пресс-службе Брянской городской администрации.

По словам экспертов, превышение показателя связано с нарушением технологии укладки дорожного покрытия. Подрядчик слишком медленно проводил укладку асфальта. Из-за потерянного времени горячая асфальтобетонная смесь успела остыть.

Такой дефект, по словам специалистов, снижает стойкость дорожного покрытия. Влага, попадающая в поры асфальта, будет расширят микротрещины и разрушать его цельность. И новенькая дорога на Первомайском мосту могла растаять вместе со снегом уже следующей весной.

Напомним, движение по Первомайскому мосту торжественно открыли 5 июля. В тот день регион отмечал 75-летие образования Брянской области. Строители захотели устроить праздник брянцам и управились почти за год. Но не вышло.

Дорожники пообещали, что заменят асфальт в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU