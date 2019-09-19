2019-09-19T18:11:56+03:00
Общество

Брянских полицейских наградили за работу на областных и городских праздниках

Правоохранителям вручили благодарственные письма, медали и грамоты
Мария Дедкова
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По словам главы региона, полицейские достойно справились с задачей поддержания правопорядка на День Победы, Свенской ярмарке, Едином дне голосования, Дне освобождения Брянской области, Дне города.По словам главы региона, полицейские достойно справились с задачей поддержания правопорядка на День Победы, Свенской ярмарке, Едином дне голосования, Дне освобождения Брянской области, Дне города.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Брянских полицейских поблагодарили за работу на областных и городских праздниках. Правоохранителям вручили награды на встрече с губернатором Александром Богомазом, начальником областного УМВД Владиславом Толкуновым.

По словам главы региона, полицейские достойно справились с задачей поддержания правопорядка на День Победы, Свенской ярмарке, Едином дне голосования, Дне города.

Глава региона вручил отличившимся сотрудникам почетные грамоты Губернатора Брянской области, благодарственные письма, а также памятные медали «75 лет освобождения Брянской области». Губернаторские награды получили 13 сотрудников ОВД, сообщают в пресс-службе правительства области.

Председатель Брянской областной Думы Владимир Попков в свою очередь вручил 12 правоохранителям почетные грамоты и благодарственные письма.

Благодарственными письмами главного федерального инспектора по Брянской области поощрили 10 полицейских.

От главы Брянской городской администрации Александра Макарова еще 13 сотрудников МВД получили благодарственные письма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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