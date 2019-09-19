Брянский юнармеец получил награду за спасение тонущего мужчины

СЕГОДНЯ 17:11 2019-09-19T17:11:22+03:00

Никита Жемоедов в конце августа отдыхал в крымском лагере

Изменить размер текста: A A

Брянского юнармейца Никиту Жемоедова наградили за спасение тонущего мужчины. Молодой человек отдыхал в крымском лагере. В конце августа он вытащил на берег пловца без сознания и оказал ему первую помощь.

Награду Никите вручил руководитель «Юнармии» Роман Романенко, сообщают в пресс-службе молодежного движения. Торжественная церемония прошла в Центральном доме Юнармии в Москве.

Никита Жемоедов рассказал о своем поступке. Он уверен, что на его месте так поступил бы каждый.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU