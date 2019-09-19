2019-09-19T17:11:22+03:00
Общество

Брянский юнармеец получил награду за спасение тонущего мужчины

Никита Жемоедов в конце августа отдыхал в крымском лагере
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Юнармия".Фото: "Юнармия".
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Брянского юнармейца Никиту Жемоедова наградили за спасение тонущего мужчины. Молодой человек отдыхал в крымском лагере. В конце августа он вытащил на берег пловца без сознания и оказал ему первую помощь.

Награду Никите вручил руководитель «Юнармии» Роман Романенко, сообщают в пресс-службе молодежного движения. Торжественная церемония прошла в Центральном доме Юнармии в Москве.

Никита Жемоедов рассказал о своем поступке. Он уверен, что на его месте так поступил бы каждый.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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