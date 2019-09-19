2019-09-19T16:57:06+03:00
Общество

В Брянской области на полигоне уничтожили больше 600 килограммов малины

Ягоды везли из Беларуси без документов
Мария Дедкова
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На днях на полигоне Новозыбковском районе уничтожили 637 килограммов малины.

Машина, которая везла ягоды, ехала в обход официальных фитосанитарных контрольных постов. Фуру задержали сотрудники Брянской таможни.

Груз передали специалистам Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, сообщают в пресс-службе ведомства.

Оказалось, малину везли из Беларуси без документов, подтверждающих ее происхождение и безопасность.

Поэтому было принято решение, ягоды захоронили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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