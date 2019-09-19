Определены общественные территории для ремонта

СЕГОДНЯ 15:40 2019-09-19T15:40:53+03:00

На заседании общественной муниципальной комиссии подведены итоги рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий в 2020 году в рамках программы «Формирование современной городской среды»

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В состав общественной муниципальной комиссии входят руководители города, председатели районных территориальных депутатских групп, депутаты Брянского городского Совета, а также активисты общественных организаций. Ими был подписан итоговый протокол, в котором были подведены результаты рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий на следующий год. Оно проводилось 8 сентября.

Участвовали в голосовании 32613 неравнодушных жителей города. 91 человек высказали свою позицию онлайн. Брянцы выбирали из 12 предложенных в бюллетене вариантов.

В результате самое большое количество голосов получили 4 проекта:

— благоустройства Центрального пляжа Бежицкого района города Брянска (2 124 голоса),

— благоустройства территории Набережной от «Славянской площади» до д. № 1 по ул. Набережной (9 407 голосов),

— привокзальной площади станции Брянск-Орловский в Володарском районе (8 572 голоса),

— благоустройства сквера около завода Литий (ул. Новозыбковская) (8 838 голосов). Причем были представлены три проекта этой общественной территории. Самое большое количество голосов (8 602) отданы за дизайн-проект компании УрбанМАФ.

Разрыв между проектами-лидерами рейтингового голосования и другими участниками составляет больше тысячи голосов.

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ИСТОЧНИК KP.RU