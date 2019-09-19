Определены общественные территории для ремонта
В состав общественной муниципальной комиссии входят руководители города, председатели районных территориальных депутатских групп, депутаты Брянского городского Совета, а также активисты общественных организаций. Ими был подписан итоговый протокол, в котором были подведены результаты рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий на следующий год. Оно проводилось 8 сентября.
Участвовали в голосовании 32613 неравнодушных жителей города. 91 человек высказали свою позицию онлайн. Брянцы выбирали из 12 предложенных в бюллетене вариантов.
В результате самое большое количество голосов получили 4 проекта:
— благоустройства Центрального пляжа Бежицкого района города Брянска (2 124 голоса),
— благоустройства территории Набережной от «Славянской площади» до д. № 1 по ул. Набережной (9 407 голосов),
— привокзальной площади станции Брянск-Орловский в Володарском районе (8 572 голоса),
— благоустройства сквера около завода Литий (ул. Новозыбковская) (8 838 голосов). Причем были представлены три проекта этой общественной территории. Самое большое количество голосов (8 602) отданы за дизайн-проект компании УрбанМАФ.
Разрыв между проектами-лидерами рейтингового голосования и другими участниками составляет больше тысячи голосов.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU