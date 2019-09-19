СЕГОДНЯ 15:39 2019-09-19T15:39:34+03:00

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Перелеты из Брянска в Симферополь продлили на месяц из-за высокого спроса. Об этом сообщили в пресс-службе крымского аэропорта. Изначально планировалось, что последний рейс в Крым и обратно отправится 26 сентября. Но загрузка самолетов оказалась больше 95 процентов. Поэтому время полетов продлили до 23 октября.

Из Международного аэропорта «Брянск» в Симферополь можно будет улететь по средам и воскресеньям. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 3400 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU