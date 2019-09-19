Брянцев поздравили с Днем города

СЕГОДНЯ 15:33 2019-09-19T15:33:40+03:00

В адрес главы города Брянска и депутатов Брянского городского Совета поступили поздравительные открытки и телеграммы из разных городов России и мира

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От имени жителей Нижнего Новгорода горожан приветствовал мэр Сергей Бусурин: «Для большинства жителей России Брянск – город воинской славы, родина героических защитников Отечества – партизан, покрывших себя неувядаемой славой и прославивших брянские леса. Сегодня Брянск – динамично развивающийся промышленный центр, современный и красивый город. Желаем Брянску расти и развиваться, богатеть и хорошеть! Счастья, здоровья и успехов каждой брянской семье!»

«Этот праздник дорог всем, кто любит свою малую родину, гордится ее историей и бережно хранит ее традиции. В этот знаменательный день от всей души желаю всем жителям Брянска крепкого здоровья, счастья, успешного воплощения в жизнь всего задуманного, мира, добра, благополучия, развития и процветания Брянску!», — написал в поздравлении глава города Владивостока Олег Гуменюк.

«Сердечно поздравляю всех жителей Брянска с Днем города! Славное историческое прошлое и современные достижения Брянска вызывают заслуженное уважение и позволяют вам гордиться своим городом. От имени всех воронежцев и от себя лично желаю вашему городу процветания, а его талантливым, трудолюбивым и гостеприимным жителям – крепкого здоровья, счастья, мира, а также творческих свершений и побед!», — написал руководитель Воронежа Вадим Кстенин.

От побратимов из Сербии брянцев поздравил руководитель Мачванского административного района Владан Красавац: «Сотрудничество, установленное с вами, будет продолжено, потому что оно отвечает интересам наших братских народов. От имени Мачванского района поздравляю вас с праздником».

«День города – праздник всех тех, кого объединяет любовь к общему очагу, кто гордится историей своего города, неравнодушен к его судьбе, облику и традициям. Это праздник единства, теплоты и неразрывной связи поколений. Пусть каждая следующая страница истории Брянска станет еще одним ярким шагом в воплощении планов, направленных на повышение благосостояния его жителей. От всей души желаю благополучия, стремления к новым вершинам, самых смелых творческих планов и успеха в задуманном на благо города. Всем жителям Брянска – счастья, любви, оптимизма и отличного настроения, а городу Брянску – дальнейшего развития и процветания!», — написал глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

«Уникальная тысячелетняя история вашего города вызывает в сердце каждого россиянина неподдельные чувства уважения, гордости и признательности по отношению к предкам, сохранившим и приумножившим его величие и красоту. Город воинской славы Брянск внес неоценимый вклад в развитие духовной культуры и исторического могущества нашего Отчества. В наше время Брянск является одним из крупнейших промышленных и культурных центров России. Уверен, что патриотизм и трудолюбие жителей города обеспечат его процветание на долгие века. Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с праздником! Желаю доброго здоровья, счастья, мира и согласия вам и вашим близким. Пусть этот прекрасный праздник станет ярким, запоминающимся событием и послужит созидательным импульсом на благо всех, кто живет в Брянске!», — написал глава города Иванова Владимир Шарыпов.

«Примите сердечные поздравления по поводу Дня города Брянска. Желаю здоровья и благоденствия всем горожанам», — написал мэр брянского побратима из Болгарии – города Карлово д-р Емил Кабаиванов.

«Желаем, чтобы в вашем городе развивались все сферы жизнедеятельности, чтобы из года в год город все больше рос, процветал и становился уютнее и краше. Пусть дети в нем звонко смеются, пусть молодежь успешно учится, пусть жители в нем будут счастливыми! С праздником!», — написали брянские побратимы из молдавского города Комрата.

«Хочу пожелать замечательному городу Брянску дальнейшего экономического процветания, мира и уверенности в завтрашнем дне, а всем его жителям – крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго. Уверен, что теплые дружеские отношения между нашими городами сохраняться и впредь», — написал глава города Костромы Юрий Журин.

«История Брянска неразрывно связана с судьбой России. В годы Великой Отечественной войны брянцы показали пример подлинного героизма и любви к Родине. Память о ратном подвиге ваших дедов и прадедов навсегда будет жить в благодарных потомках. Брянск известен неповторимой природой, древними храмами и монастырями. Здесь жили и творили выдающиеся писатели, живописцы, общественные деятели. Гостеприимство брянцев оставляет доброе впечатление в сердцах гостей, поэтому сюда хочется вернуться снова. Дорогие друзья, примите самые добрые пожелания мирного неба, счастья в семьях, крепкого здоровья. Пусть сбудутся ваши лучшие мечты о благополучии родного Брянска!», — поздравила наш город председатель Курского городского Собрания Алла Чертова.

«От имени Минского городского исполнительного комитета, жителей города Минска и себя лично хочу передать сердечные поздравления по случаю предстоящих мероприятий и пожелания неисчерпаемых успехов, осуществления всех намеченных планов, стабильности и благополучия во имя процветания сегодняшнего и будущих поколений вашего города», — обратился к брянцам председатель Минского городского исполнительного комитета Анатолий Сивак.

«За многовековую историю городу довелось пройти через многие испытания. Чтобы их преодолеть, потребовалось немало сил, мужества и мудрости правителей, сплоченности, терпения и трудолюбия всех людей, живущих на этой земле. И сегодня горожане могут гордиться Брянском, его прошлым, настоящим и с уверенностью строить планы на будущее. Желаю жителям Брянска бережного отношения к своему городу, мира и благополучия, новых успехов и побед, счастья и добра!», — поздравил горожан председатель Омского городского Совета Владимир Корбут.

«Брянск – современный и гостеприимный город, в котором живут дружелюбные, талантливые, трудолюбивые, мудрые и искренне любящие его люди, каждый день отдающие частичку своих сердец и души во благо процветания родного города. Благодаря их труду с каждым годом он становится все более красивым и процветающим. От имени всех симферопольцев и от себя лично искренне желаю городу Брянску и всем его жителям дальнейшего успешного развития, процветания, благополучия и праздничного настроения», — написала первый заместитель главы администрации города Симферополя Татьяна Свириденко.

Также поздравительные телеграммы и открытки с пожеланиями благополучия и процветания поступили от имени Общества сотрудничества «Польша-Восток», Главы города Ижевска Олега Бекмеметьева, городского Головы города Калуги Дмитрия Разумовского. Главы города Пензы Николая Тактарова, председателя Совета депутатов Северодвинска Михаила Старожилова. К поздравлениям присоединились врио главы города Тамбова Дмитрий Самородин, и.о. председателя Тамбовской городской Думы Марина Подгорнова, Глава муниципального образования «город Тула» Юрий Цкипури, Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ, председатель Белорусского землячества на Брянщине Николай Голосов, Международная ассамблея столиц и крупных городов СНГ и другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU