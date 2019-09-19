Торжественный прием делегаций

СЕГОДНЯ 15:22 2019-09-19T15:22:51+03:00

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В мероприятии приняли участие глава города Брянска Александр Хлиманков, первый заместитель главы городской администрации Виктор Предеха. Разделить радость по случаю празднования 1034-летия города Брянска и 76-й годовщины освобождения Брянщины от фашистских захватчиков приехали гости из разных регионов России, наши побратимы и партнеры из ближнего и дальнего зарубежья.

— Нам приятно видеть у себя в гостях друзей из городов-побратимов, всех, кто любит наш город и дорожит нашей дружбой, — сказал глава города Александр Хлиманков. — Мы открыты для диалога, рады сотрудничеству с нашими давними проверенными друзьями и с теми, кто протягивает нам сейчас руку дружбы. Наша сегодняшняя встреча — это еще один маленький, но очень важный шаг на пути к укреплению дружбы и сотрудничества. У нас ежегодно в августе проходит международный лагерь «Радуга», куда мы с удовольствием приглашаем молодых людей из разных регионов мира. Хотелось бы, чтобы в следующем году все наши города партнеры и побратимы прислали свои делегации к нам. Это еще больше укрепит наши дружеские взаимоотношения.

В этом году в торжественном приеме по случаю Дня города приняли участие официальные делегации из Иваново, Владимира, Курска. По сложившейся традиции постоянными участниками праздничных мероприятий становятся командование войсковых частей 42685 и 77193, уроженец Брянска, Герой Советского Союза, Почетный гражданин города Брянска, летчик-космонавт Виктор Михайлович Афанасьев.

На празднование Дня города Брянска прибыли и наши зарубежные коллеги, дружба со многими из которых длится уже не одно десятилетие. Одни из наиболее преданных наших друзей - это побратимы из Белоруссии. В этом году на празднование Дня города Брянска приехали представители Могилева, соглашение с которым было подписано в 2012 году, и Гомеля, партнерские связи с которым начались в далеком 1997 году. На День города Брянска прибыла делегация из Ауцского края (Латвия), побратимские связи с которым начали свой отсчет в 2009 году.

- Хочу выразить благодарность, что пригласили нас участвовать в вашем празднике. Я очень удивлена, как изменился ваш город за два года, что мы здесь не были, как много вы в нем сделали. Это говорит о том, что вы заинтересованы в том, чтобы город развивался, становился лучше, - отметила председатель Думы Ауцского самоуправления Вия Кершус.

В этом году приехала на празднование Дня города Брянска делегация одного из самых молодых городов-побратимов – молдавского города Сорока, соглашение с которым было подписано 17 сентября 2017 года. В числе гостей также были представители Автономного территориального образования на юге Молдовы Гагаузия, со столицей которого - городом Комратом - Брянск подписал соглашение о сотрудничестве совсем недавно - в 2015 году.

- Нас связывает с Брянском многое, - отметил представитель АТО Гагаузия Республики Молдова Михаил Дышлюк. - Наш земляк - уроженец гагаузского села, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Красного Знамени и двух орденов Отечественной войны I степени Михаил Гаризан был удостоен высокой чести в вашем городе. В Брянске ему установили мемориальную доску. Это духовная историческая связь, которую никто не может разрушить.

Уже не в первый раз приезжают в Брянск представители солнечной Италии из города Кунео. Гости из Италии акцентировали внимание на том, что исторически Брянск и Кунео объединяет партизанская борьба, которую вели наши народы в годы Второй Мировой войны. Также итальянские гости нацелены на развитие отношений в различных сферах жизнедеятельности.

- Для меня великая честь быть в этой великой стране, а главное в прекрасном гостеприимном городе Брянске в праздничный для вас день, - сказал заместитель директора управления образования итальянского региона Пьемонт Джузеппе Богомаро. - Региональное управление образования является периферийной структурой Министерства среднего, высшего образования Италии. Сегодня мы положили начало заключению соглашений по программе развития совместных проектов, нацеленных на создание продолжительных связей в сфере образования и на обмен между учебными заведениями Брянской области и Пьемонта. Для вашей страны очень важны образование, культура, инновации, исследования. То есть те направления, которые и в Италии считаются наивысшими ценностями. Больше всего меня удивило то, что первый учебный день, 1 сентября для вас россиян является праздником, Днем знаний. В этом уважении к знаниям состоит отличительная черта вашего народа. Уверен, что это предвещает скорейшую реализацию плодотворного сотрудничества между нашими странами. Это даст возможность нашей молодежи на международном уровне осуществлять взаимный обмен культурой, традициями, знаниями, методами обучения, направленными на взаимное обогащение, как личностное, так и профессиональное. Это инвестиции в человеческий капитал, а именно - нашу молодежь.

Официальные делегации 17 сентября приняли участие во всех торжествах, посвященных 1034-летию города Брянска и 76-й годовщине освобождения Брянщины от фашистских захватчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU