2019-09-19T15:11:57+03:00
Общество

В брянском зоопарке появились три новых обитателя

Потомство принесла морская свинка скинни
Мария Дедкова
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Фото:vk.com, "Брянский Зоопарк"Фото:vk.com, "Брянский Зоопарк"
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В брянском зоопарке пополнение - на свет появились три морские свинки скинни. Об этом рассказали сотрудники учреждения в соцсетях.

-Самки скинни достигают половой зрелости очень рано, в 8-10 недель, - рассказывают в зоопарке. - Беременность у них длится от 63 до 70 дней, средний помет составляет от 2 до 5 детенышей. Новорожденные весят от 50 до 100 граммов .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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