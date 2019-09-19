Прокурором Севского района стал Владимир Иванцов

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-19T13:46:42+03:00

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Прокурором Севского района Брянской области стал Владимир Иванцов. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России.

Владимир Петрович родился в 1972 году в Клинцовском районе. В 1994 году окончил Томский государственный университет. В том же году назначен на должность следователя прокуратуры Рогнединского района. После работал следователем и старшим следователем прокуратуры Брянского района, прокурором отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Брянской области, заместителем прокурора Брянского района, помощником прокурора области, старшим прокурором отдела.

С 2014 года Владимир Иванцов занимал должность начальника апелляционно-кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области.

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ИСТОЧНИК KP.RU