В Брянске открыли памятный камень героям-сталелитейщикам
В Брянске открыли памятный камень героям-сталелитейщикам. Он появился на территории завода в Бежицком районе. Мемориал торжественно открыли в День города Брянска 17 сентября, сообщают в пресс-службе предприятия.
Гранитный камень находится напротив здания заводоуправления. На нем размещена надпись «Героям-сталелитейщикам от благодарных потомков».
В 1941 году сталелитейный завод был передовым предприятием в СССР. После начала Великой Отечественной войны завод эвакуировали в Нижний Тагил, где он присоединился к Уральскому заводу и производил танки Т-34.
В годы войны сотни сталелитейщиков ушли на фронт, сражались в партизанских отрядах.
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ИСТОЧНИК KP.RU