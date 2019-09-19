СЕГОДНЯ 13:28 2019-09-19T13:28:41+03:00

Он появился на территории завода в Бежице

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В Брянске открыли памятный камень героям-сталелитейщикам. Он появился на территории завода в Бежицком районе. Мемориал торжественно открыли в День города Брянска 17 сентября, сообщают в пресс-службе предприятия.

Гранитный камень находится напротив здания заводоуправления. На нем размещена надпись «Героям-сталелитейщикам от благодарных потомков».

В 1941 году сталелитейный завод был передовым предприятием в СССР. После начала Великой Отечественной войны завод эвакуировали в Нижний Тагил, где он присоединился к Уральскому заводу и производил танки Т-34.

В годы войны сотни сталелитейщиков ушли на фронт, сражались в партизанских отрядах.

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ИСТОЧНИК KP.RU