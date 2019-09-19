2019-09-19T13:28:41+03:00
Общество

В Брянске открыли памятный камень героям-сталелитейщикам

Он появился на территории завода в Бежице
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба АО ПО "Бежицкая сталь".Фото: пресс-служба АО ПО "Бежицкая сталь".
Изменить размер текста:

В Брянске открыли памятный камень героям-сталелитейщикам. Он появился на территории завода в Бежицком районе. Мемориал торжественно открыли в День города Брянска 17 сентября, сообщают в пресс-службе предприятия.

Гранитный камень находится напротив здания заводоуправления. На нем размещена надпись «Героям-сталелитейщикам от благодарных потомков».

В 1941 году сталелитейный завод был передовым предприятием в СССР. После начала Великой Отечественной войны завод эвакуировали в Нижний Тагил, где он присоединился к Уральскому заводу и производил танки Т-34.

В годы войны сотни сталелитейщиков ушли на фронт, сражались в партизанских отрядах.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для брянского драмтеатра купили микроавтобус и грузовой автомобиль
Брянцев пригласили на бесплатные мастер-классы по созданию мозаики
Выпавшая из окна в Новозыбкове женщина скончалась в больнице
Артист брянского драмтеатра сыграл в московском спектакле
В Брянской области зарегистрировали новых депутатов регионального парламента
На трассе под Брянском сбили 39-летнего пешехода
На полигоне в Новозыбковском районе не сортировали отходы
Жители Брянска пожаловались на медлительность дорожников на улице Бежицкой
Жителя Унечского района будут судить за попытку кражи на Курском вокзале столицы
Под Брянском в сентябре зацвела сирень
В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице Урицкого
В Брасовской колонии заключенные не дождались мобильников и сим-карт
В Брянской области осудили 12 похитителей дизтоплива
Зампрокурора Брянской области выслушает жалобы жителей Навли
В Брянске из-за «Кросса нации-2019» ограничат движение
Брянец Николай Алексахин проведет бой 11 октября в Лас-Вегасе
В Брянской области закроются 12 филиалов налоговой инспекции
В Бежице отметили свой День города
Ушел из жизни бывший заместитель брянского губернатора Владимир Фролов
Дятьковский молочный завод оштрафовали за кишечную палочку в кефире