Для брянского драмтеатра купили микроавтобус и грузовой автомобиль
Теперь артисты могут безопасно отправиться на гастроли в отдаленные уголки Брянской области
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Для брянского драмтеатра купили микроавтобус и грузопассажирскую машину. Автопарк театра не обновлялся с 2006 года. Коллектив не мог безопасно передвигаться к местам выступлений на выездных площадках.
Теперь проблема решена. Транспорт будут использовать для поездок на гастроли в отдаленные уголки Брянской области и соседние регионы.
Как сообщают в пресс-службе театра драмы, в ближайшее время в театре появится еще один микроавтобус на 19 мест.
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ИСТОЧНИК KP.RU