Для брянского драмтеатра купили микроавтобус и грузовой автомобиль

СЕГОДНЯ 13:10 2019-09-19T13:10:36+03:00

Теперь артисты могут безопасно отправиться на гастроли в отдаленные уголки Брянской области

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Для брянского драмтеатра купили микроавтобус и грузопассажирскую машину. Автопарк театра не обновлялся с 2006 года. Коллектив не мог безопасно передвигаться к местам выступлений на выездных площадках.

Теперь проблема решена. Транспорт будут использовать для поездок на гастроли в отдаленные уголки Брянской области и соседние регионы.

Как сообщают в пресс-службе театра драмы, в ближайшее время в театре появится еще один микроавтобус на 19 мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU