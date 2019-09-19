Брянцев пригласили на бесплатные мастер-классы по созданию мозаики

СЕГОДНЯ 12:49 2019-09-19T12:52:31+03:00

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В Брянске в пятницу, 20 сентября, в 16.00 откроется выставка мозаики московской художницы Александры Мишель. Она проработает с 20 по 25 сентября в детской художественной школе на улице Горького. В экспозиции 42 работы художницы – это станковая мозаика на разные темы.

В рамках выставки пройдут бесплатные мастер-классы. В них могут поучаствовать и дети, и взрослые. Один из мини-курсов будет специально рассчитан на маленьких посетителей, сообщают организаторы. Количество участников мастер-классов ограничено числом инструментов для работы. Группа может быть до 12 человек. Расписание мастер-классов пока уточняют.

Выставка и мастер-классы Александры Мишель уже прошли в Севске и Локте. (6+)

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ИСТОЧНИК KP.RU