2019-09-19T12:52:31+03:00
Общество

Брянцев пригласили на бесплатные мастер-классы по созданию мозаики

Выставка московской художницы Александры Мишель пройдет в детской художественной школе
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: "Локоть-Инфо".Фото: "Локоть-Инфо".
Изменить размер текста:

В Брянске в пятницу, 20 сентября, в 16.00 откроется выставка мозаики московской художницы Александры Мишель. Она проработает с 20 по 25 сентября в детской художественной школе на улице Горького. В экспозиции 42 работы художницы – это станковая мозаика на разные темы.

В рамках выставки пройдут бесплатные мастер-классы. В них могут поучаствовать и дети, и взрослые. Один из мини-курсов будет специально рассчитан на маленьких посетителей, сообщают организаторы. Количество участников мастер-классов ограничено числом инструментов для работы. Группа может быть до 12 человек. Расписание мастер-классов пока уточняют.

Выставка и мастер-классы Александры Мишель уже прошли в Севске и Локте. (6+)

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске открыли памятный камень героям-сталелитейщикам
Для брянского драмтеатра купили микроавтобус и грузовой автомобиль
Выпавшая из окна в Новозыбкове женщина скончалась в больнице
Артист брянского драмтеатра сыграл в московском спектакле
В Брянской области зарегистрировали новых депутатов регионального парламента
На трассе под Брянском сбили 39-летнего пешехода
На полигоне в Новозыбковском районе не сортировали отходы
Жители Брянска пожаловались на медлительность дорожников на улице Бежицкой
Жителя Унечского района будут судить за попытку кражи на Курском вокзале столицы
Под Брянском в сентябре зацвела сирень
В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице Урицкого
В Брасовской колонии заключенные не дождались мобильников и сим-карт
В Брянской области осудили 12 похитителей дизтоплива
Зампрокурора Брянской области выслушает жалобы жителей Навли
В Брянске из-за «Кросса нации-2019» ограничат движение
Брянец Николай Алексахин проведет бой 11 октября в Лас-Вегасе
В Брянской области закроются 12 филиалов налоговой инспекции
В Бежице отметили свой День города
Ушел из жизни бывший заместитель брянского губернатора Владимир Фролов
Дятьковский молочный завод оштрафовали за кишечную палочку в кефире