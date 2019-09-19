Выпавшая из окна в Новозыбкове женщина скончалась в больнице

СЕГОДНЯ 12:03 2019-09-19T12:03:43+03:00

Утром в четверг, 19 сентября, сообщили, что жительница Новозыбкова скончалась. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По данным полиции, пострадавшая была пьяной

Изменить размер текста: A A

Вечером 18 сентября в одном из многоквартирных домов Новозыбкове произошло ЧП. Из окна квартиры на четвертом этаже выпала 53-летняя женщина.

Пострадавшую с травмой головы и таза госпитализировали, сообщают в местном издании Новозыбков.SU. О случившемся сообщили правоохранителям.

По данным полиции, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Утром в четверг, 19 сентября, сообщили, что жительница Новозыбкова скончалась.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU