Выпавшая из окна в Новозыбкове женщина скончалась в больнице
По данным полиции, пострадавшая была пьяной
Утром в четверг, 19 сентября, сообщили, что жительница Новозыбкова скончалась.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Вечером 18 сентября в одном из многоквартирных домов Новозыбкове произошло ЧП. Из окна квартиры на четвертом этаже выпала 53-летняя женщина.
Пострадавшую с травмой головы и таза госпитализировали, сообщают в местном издании Новозыбков.SU. О случившемся сообщили правоохранителям.
По данным полиции, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Утром в четверг, 19 сентября, сообщили, что жительница Новозыбкова скончалась.
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ИСТОЧНИК KP.RU