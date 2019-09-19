2019-09-19T12:03:43+03:00
Происшествия

Выпавшая из окна в Новозыбкове женщина скончалась в больнице

По данным полиции, пострадавшая была пьяной
Мария Дедкова
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Утром в четверг, 19 сентября, сообщили, что жительница Новозыбкова скончалась.Утром в четверг, 19 сентября, сообщили, что жительница Новозыбкова скончалась.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Вечером 18 сентября в одном из многоквартирных домов Новозыбкове произошло ЧП. Из окна квартиры на четвертом этаже выпала 53-летняя женщина.

Пострадавшую с травмой головы и таза госпитализировали, сообщают в местном издании Новозыбков.SU. О случившемся сообщили правоохранителям.

По данным полиции, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Утром в четверг, 19 сентября, сообщили, что жительница Новозыбкова скончалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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