В Брянской области зарегистрировали новых депутатов регионального парламента
Народным избранникам выдали удостоверения
Первое заседание регионального парламента запланировали на конец сентября.Фото: Мария Дедкова
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18 сентября в избирательной комиссии Брянской области зарегистрировали новых депутатов Думы. Народным избранникам выдали удостоверения, сообщает ГТРК "Брянск". Первое заседание регионального парламента запланировали на конец сентября.
Напомним, большинство мест в облдуме досталось партии "Единая Россия" - 48. У представителей ЛДПР - 5 мандатов, КПРФ - 4. Два места получит "Справедливая Россия". Одно депутатское кресло займет самовыдвиженец.
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ИСТОЧНИК KP.RU