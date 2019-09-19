2019-09-19T11:23:56+03:00
Политика

В Брянской области зарегистрировали новых депутатов регионального парламента

Народным избранникам выдали удостоверения
Мария Дедкова
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Первое заседание регионального парламента запланировали на конец сентября.Первое заседание регионального парламента запланировали на конец сентября.Фото: Мария Дедкова
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18 сентября в избирательной комиссии Брянской области зарегистрировали новых депутатов Думы. Народным избранникам выдали удостоверения, сообщает ГТРК "Брянск". Первое заседание регионального парламента запланировали на конец сентября.

Напомним, большинство мест в облдуме досталось партии "Единая Россия" - 48. У представителей ЛДПР - 5 мандатов, КПРФ - 4. Два места получит "Справедливая Россия". Одно депутатское кресло займет самовыдвиженец.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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