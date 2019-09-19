В Брянской области зарегистрировали новых депутатов регионального парламента

СЕГОДНЯ 11:23 2019-09-19T11:23:56+03:00

Первое заседание регионального парламента запланировали на конец сентября. Фото: Мария Дедкова

Изменить размер текста: A A

18 сентября в избирательной комиссии Брянской области зарегистрировали новых депутатов Думы. Народным избранникам выдали удостоверения, сообщает ГТРК "Брянск". Первое заседание регионального парламента запланировали на конец сентября.

Напомним, большинство мест в облдуме досталось партии "Единая Россия" - 48. У представителей ЛДПР - 5 мандатов, КПРФ - 4. Два места получит "Справедливая Россия". Одно депутатское кресло займет самовыдвиженец.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU