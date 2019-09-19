Артист брянского драмтеатра сыграл в московском спектакле

СЕГОДНЯ 11:26 2019-09-19T11:27:51+03:00

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Артист Брянского театра драмы имени Алексея Толстого Дмитрий Ненахов сыграл на московской сцене. Как рассказали в пресс-службе драмтеатра, актер выступил в качестве приглашенного артиста в спектакле «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова.

Постановку дал Московский художественный академический театр имени Максима Горького. Дмитрий Ненахов исполнил роль Херувима.

Дмитрий Ненахов в московском спектакле "Зойкина квартира".

- Эту роль артист играет также в спектакле Брянского театра драмы, - уточнили в пресс-службе брянской драмы. – А на сцену МХАТ вышел по приглашению нашего земляка, Народного артиста России Михаила Кабанова.

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ИСТОЧНИК KP.RU