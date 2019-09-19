На трассе под Брянском сбили 39-летнего пешехода

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-19T11:16:22+03:00

Изменить размер текста: A A

На трассе под Брянском 18 сентября произошло ДТП. В начале девятого вечера на девятом километре автодороги «Брянск-Новозыбков» под колеса иномарки попал 39-летний пешеход.

- По предварительной информации, 33-летний водитель "Датсун ОнДу" ехал в сторону Выгоничей, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Автомобилист сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

В ДТП 39-летний мужчина получил переломы позвонка и большеберцовой кости. После осмотра медиков пострадавшего отпустили, назначив лечение.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU