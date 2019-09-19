На полигоне в Новозыбковском районе не сортировали отходы

СЕГОДНЯ 09:52 2019-09-19T09:52:37+03:00

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На полигоне в селе Новое место в Новозыбковском районе прокуратура нашла нарушения во время проверки.

Предприятие, которое эксплуатирует свалку, отходы не сортирует. В итоге полезные компоненты, которые могут быть переработаны, пропадают. Это бумага, картон, пластмасса, стекло, а также автомобильные покрышки.

Отходы складируют беспорядочно за пределами рабочей карты полигона. Не соблюдают технологию складирования мусора по траншейной схеме. Отходы не изолированы минеральным грунтом.

Природоохранный прокурор обратился с иском в Новозыбковский городской суд с требованием устранить нарушение санитарного законодательства. Суд требование удовлетворил, но решение пока не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU