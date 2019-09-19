СЕГОДНЯ 09:34 2019-09-19T09:34:02+03:00

Новый асфальт на одной полосе перед перекрестком не могут положить больше месяца

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Жители Брянска пожаловались на медлительность дорожников на улице Бежицкой. Фотографию, сделанную у госуниверситета, опубликовали в соцсетях. Одна из полос перед светофором перегорожена – на ней уже долго нет асфальта.

«В чем проблема временно закидать три люка перед перекрестком? – удивляется автор поста. - Сколько еще месяцев вы километровой пробкой народ мучить будете?»

Брянцы жалуются, что пробки на Бежицкой начинаются от Городищенского поворота. В комментариях предположили, что дорожники ни разу с утра не стояли в этой пробке. Иначе все давно бы сделали.

Кстати, похожая ситуация складывается и на улице Авиационной. Одна половина дороги уже больше месяца стоит с новым асфальтом. На другой части работы не начинали. Дорожники потихоньку расширяют дорогу до шести полос.

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ИСТОЧНИК KP.RU