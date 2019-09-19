2019-09-19T08:57:02+03:00
Происшествия

Жителя Унечского района будут судить за попытку кражи на Курском вокзале столицы

30-летний мужчина хотел вытащить телефон у спящего в зале ожидания пассажира
Марина АНТОНОВА
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Уголовное дело передали для рассмотрения в суд.Уголовное дело передали для рассмотрения в суд.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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30-летнего жителя Унечского района будут судить за попытку кражи на Курском вокзале в Москве. Уголовное дело передали для рассмотрения в суд.

По версии следствия, брянец находился в зале ожидания. Он заметил спящего незнакомца. Осмотревшись по сторонам, мужчина подсел к спящему, вытащил из кармана чужой куртки телефон и попытался скрыться. Но за действиями злоумышленника наблюдали транспортные полицейские, которые не дали преступнику уйти. Правоохранители задержали мужчину на выходе из вокзала.

- В жизни обвиняемого это будет уже не первый судебный процесс, - говорят в пресс-службе Брянского линейного отдела МВД России на транспорте. - Раньше он отбывал срок за кражу с незаконным проникновением в жилище и применение насилие в отношении представителя власти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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