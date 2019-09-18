2019-09-18T18:29:49+03:00
Общество

В Брасовской колонии заключенные не дождались мобильников и сим-карт

Запрещенные посылки изъяли сотрудники исправительного учреждения
Мария Дедкова
Поделиться:
Злоумышленников остановили сотрудники исправительного учреждения.Фото: Пресс-служба УФСИН России по Брянской областиЗлоумышленников остановили сотрудники исправительного учреждения.Фото: Пресс-служба УФСИН России по Брянской области
Изменить размер текста:

У брасовской колонии №4 задержали двух мужчин, которые пытались перебросить на режимную территорию три свертка. В запрещенных посылках оказались 6 мобильных телефонов, 6 сим-карт, зарядки и наушники. Злоумышленников остановили сотрудники исправительного учреждения.

Похожий случай произошел в колонии №2, сообщают в пресс-службе УФСИН по Брянской области. В сумочке женщина пронесла телефон, который, по ее словам, просто забыла сдать.

На нарушителей составили административные протоколы. Теперь им грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24