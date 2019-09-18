В Брасовской колонии заключенные не дождались мобильников и сим-карт

СЕГОДНЯ 18:29 2019-09-18T18:29:49+03:00

Изменить размер текста: A A

У брасовской колонии №4 задержали двух мужчин, которые пытались перебросить на режимную территорию три свертка. В запрещенных посылках оказались 6 мобильных телефонов, 6 сим-карт, зарядки и наушники. Злоумышленников остановили сотрудники исправительного учреждения.

Похожий случай произошел в колонии №2, сообщают в пресс-службе УФСИН по Брянской области. В сумочке женщина пронесла телефон, который, по ее словам, просто забыла сдать.

На нарушителей составили административные протоколы. Теперь им грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU