2019-09-18T18:01:42+03:00
Общество

Зампрокурора Брянской области выслушает жалобы жителей Навли

Личный прием Шойсорон Доржиев проведет 16 октября
Мария Дедкова
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Заместитель прокурора Брянской области Шойсон Доржиев встретится с жителями Навли. Правоохранитель проведет личный прием.

Встреча пройдет с 14.00 до 16.00 26 сентября в здании прокуратуры района.

Жители могут пожаловаться на нарушение законов, своих прав и свобод. Чтобы прийти на прием, нужно записаться заранее. На встречу с собой взять документ, удостоверяющий личность.

Как записаться?

По телефону: 8 (48342) 2-23-00

По адресу: Навля, ул. Л.Карповой, 4

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ИСТОЧНИК KP.RU

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