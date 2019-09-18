Зампрокурора Брянской области выслушает жалобы жителей Навли
Личный прием Шойсорон Доржиев проведет 16 октября
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Заместитель прокурора Брянской области Шойсон Доржиев встретится с жителями Навли. Правоохранитель проведет личный прием.
Встреча пройдет с 14.00 до 16.00 26 сентября в здании прокуратуры района.
Жители могут пожаловаться на нарушение законов, своих прав и свобод. Чтобы прийти на прием, нужно записаться заранее. На встречу с собой взять документ, удостоверяющий личность.
Как записаться?
По телефону: 8 (48342) 2-23-00
По адресу: Навля, ул. Л.Карповой, 4
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ИСТОЧНИК KP.RU