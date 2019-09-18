В Брянске из-за «Кросса нации-2019» ограничат движение
В центре Брянска 21 сентября ограничат движение. С 11.00 до 13.00 здесь будет проходить забег «Кросс нации-2019».
Проехать автомобилисты не смогут: по улице Красноармейской от улицы Урицкого до улицы Пересвета, по проспекту Ленина от улицы Красноармейской до улицы Дуки, по улице Дуки от проспекта Ленина до улицы Крахмалева.
В это время будет открыто двухстороннее движение транспорта на улице Арсенальской, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
В Госавтоинспекции просят выбирать пути объезда.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU