В Брянске из-за «Кросса нации-2019» ограничат движение

СЕГОДНЯ 17:50 2019-09-18T17:50:30+03:00

Цент города в субботу, 21 сентября, будет перекрыт. Фото: Елена РАКОВА

В центре города нельзя будет проехать с 11.00 до 13.00

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В центре Брянска 21 сентября ограничат движение. С 11.00 до 13.00 здесь будет проходить забег «Кросс нации-2019».

Проехать автомобилисты не смогут: по улице Красноармейской от улицы Урицкого до улицы Пересвета, по проспекту Ленина от улицы Красноармейской до улицы Дуки, по улице Дуки от проспекта Ленина до улицы Крахмалева.

В это время будет открыто двухстороннее движение транспорта на улице Арсенальской, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

В Госавтоинспекции просят выбирать пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU