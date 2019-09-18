Брянец Николай Алексахин проведет бой 11 октября в Лас-Вегасе

СЕГОДНЯ 17:33 2019-09-18T17:33:16+03:00

Николай Алексахин уже находится в США, именно здесь проходит подготовка к бою.Фото: пресс-служба команды «Рать»

Изменить размер текста: A A

Брянский боец Николай Алексахин проведет поединок 11 октября в Лас-Вегасе. Имя соперника пока неизвестно, сообщает пресс-служба команды «Рать».

Наш земляк месяц назад подписал контракт с американской лигой ПФЛ. Николай Алексахин уже находится в США, именно здесь проходит подготовка к бою.

– Я первый раз буду драться в Америке, - рассказывает боец. - С этим много связано – это акклиматизация, другой часовой пояс, другой климат. Поэтому мы решили приехать в США за месяц до поединка.То, что я дерусь в США – это уже новый шаг в карьере.

Сейчас Николай Алексахин тренируется в Майями в зале, в котором занимаются ведущие бойцы со всего мира.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU