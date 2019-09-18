В Брянской области закроются 12 филиалов налоговой инспекции

СЕГОДНЯ 16:51 2019-09-18T16:51:50+03:00

Работать не будут больше отделения в Злынке, Красной Горе, Гордеевке, Выгоничах, Жирятино, Дубровке, Рогнедино, Клетне, Комаричах, Суземке, Сураже и Мглине. Фото: Олеся КУВАТОВА

Услуги можно будет получить МФЦ

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С 1 октября в Брянской области закрываются 12 филиалов налоговых инспекций. Работать не будут больше отделения в Злынке, Красной Горе, Гордеевке, Выгоничах, Жирятино, Дубровке, Рогнедино, Клетне, Комаричах, Суземке, Сураже и Мглине.

- Большинство услуг граждане могут получить в электронном виде, - говорят в пресс-службе УФСН по Брянской области. - Другие наиболее востребованные государственные услуги -прием деклараций, заявления на выдачу справок, актов сверок, получение ИНН - граждане могут получить в МФЦ.

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ИСТОЧНИК KP.RU