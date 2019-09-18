В Бежице отметили свой День города

СЕГОДНЯ 16:07 2019-09-18T16:07:18+03:00

По традиции Парад поколений прошел от ДК БМЗ до улицы Почтовой

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В Бежицком районе Брянска отметили День города-2019 во вторник, 17 сентября. Праздник у бежичан начался на площади перед ДК БМЗ. Здесь вручили паспорта юным жителям района, которым исполнилось 14 лет. После этого праздничные колонны двинулись к Воинскому мемориалу на улице Почтовой. Шествие возглавлял БТР, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В районном Параде поколений прошли ученики и учителя бежицких школ, студенты и преподаватели БГТУ, врачи, спортсмены, работники культуры и заводчане.

У мемориала прошел митинг памяти. В нем поучаствовали ветераны Великой Отечественной войны.

После официальной части в Бежице начались народные гулянья. На площади Ульянова прошел чемпионат по воркауту. Для бежичан устроили различные выставки и конкурсы. На площади работала полевая кухня, горожан угощали кашей.

Вечером перед ДК состоялся концерт творческих коллективов. Он длился больше трех часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU