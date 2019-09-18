2019-09-18T13:26:25+03:00
Общество

В Брянске ищут пропавшего 75-летнего Аркадия Кузьмина

Мужчина ушел из дома 16 сентября и не вернулся
Марина АНТОНОВА
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Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".
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В Брянске волонтеры и полицейские ищут пропавшего 75-летнего Аркадия Кузьмина. Пенсионер ушел из дома в понедельник, 16 сентября, и до сих пор не вернулся. Пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи, сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт Брянск".

Приметы Аркадия Кузьмина: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, седые волосы, голубые глаза. Среди особых примет: нет зубов, сутулится. Пенсионер был одет в куртку защитного цвета, черные трико, обут в черные туфли.

Если вы видели пропавшего мужчину или знаете, где он может находиться, сообщите добровольцам или в полицию.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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