В Брянске ищут пропавшего 75-летнего Аркадия Кузьмина

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-18T13:26:25+03:00

Мужчина ушел из дома 16 сентября и не вернулся

Изменить размер текста: A A

В Брянске волонтеры и полицейские ищут пропавшего 75-летнего Аркадия Кузьмина. Пенсионер ушел из дома в понедельник, 16 сентября, и до сих пор не вернулся. Пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи, сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт Брянск".

Приметы Аркадия Кузьмина: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, седые волосы, голубые глаза. Среди особых примет: нет зубов, сутулится. Пенсионер был одет в куртку защитного цвета, черные трико, обут в черные туфли.

Если вы видели пропавшего мужчину или знаете, где он может находиться, сообщите добровольцам или в полицию.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU