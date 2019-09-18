В Брянске на День города прошел кубок по аквабайку

СЕГОДНЯ 13:14 2019-09-18T13:14:54+03:00

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В Брянске на Набережной в День города-2019 во вторник, 17 сентября, прошел кубок по аквабайку. Соревнования состоялись в акватории Десны. За ними можно было наблюдать со Славянской площади. Инициатором проведения состязаний стала Брянская лига аквабайка, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На соревнования в Брянск приехали титулованные спортсмены из Краснодара, Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Всего разыграли три комплекта медалей. Победителей и призеров наградили на Славянской площади во время концертной программы. Им вручили медали и кубки.

Вечером на Набережной устроили дискотеку. А завершились гулянья на Славянской площади огненным шоу.

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ИСТОЧНИК KP.RU