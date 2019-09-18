Житель Севского района повредил три могилы, чтобы отомстить умершему

СЕГОДНЯ 12:51 2019-09-18T12:51:36+03:00

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37-летнего жителя Севского района подозревают в надругательстве над местами захоронений. В полицию обратилась пенсионерка. На кладбище выехал участковый.

Оказалось, что неизвестный повредил фотографии и памятники. А после этого повалил три надгробия. Место захоронения быстро привели в порядок. Но уже через неделю вандал вернулся вновь. Он повредил надгробия и оторвал с одного из них фотографию.

- Установить личность злоумышленника помогли расставленные на кладбище фото-ловушки, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Вандалом оказался 37-летний местный житель.

Свои поступки задержанный объяснил плохими отношениями с похороненным на кладбище знакомым. Раньше он с ним постоянно ссорился.

На мужчину завели уголовное дело. За надругательство над могилами брянцу грозит до 40 тысяч рублей или арест до трех месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU