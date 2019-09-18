2019-09-18T11:50:03+03:00
Общество

В Выгоничском районе из воды достали тело пенсионера

Обстоятельства и причину смерти выяснят эксперты
Мария Дедкова
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Специалисты выяснят обстоятельства и причину гибели пенсионера.Специалисты выяснят обстоятельства и причину гибели пенсионера.Фото: Елена РАКОВА
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В Выгоничском районе утонул 69-летний пенсионер. Его тело достали водолазы вечером 17 сентября, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

На месте ЧП работали 8 человек и 6 единиц техники от МЧС России, скорой помощи, администрации и полиции.

Специалисты выяснят обстоятельства и причину гибели пенсионера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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