В Брянске отца и сына будут судить за покупку крупной партии поддельных сигарет

СЕГОДНЯ 11:40 2019-09-18T11:40:45+03:00

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В Брянске 51-летнего мужчину и его 30-летнего сына будут судить за незаконные приобретение и транспортировку табачной продукции. Уголовное дело в ближайшее время будут рассматривать в суде.

По версии следствия, с апреля по июнь прошлого года мужчины приобрели в Курске крупную партию контрафактных сигарет. Больше 380 тысяч пачек перевезли в Брянск. Табачные изделия были оклеены поддельными марками, которые создавали впечатление легальной продукции. Злоумышленникам также предъявили обвинение за незаконное использование чужого товарного знака.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области, общая стоимость изъятой нелегальной партии табака составила больше 25 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU