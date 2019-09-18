2019-09-18T11:30:01+03:00
Общество

Злостную алиментщицу из Рогнединского района отправили в колонию

Приговор вступил в законную силу
Мария Дедкова
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За неуплату алиментов жительница Рогнединского района отправилась в колонию.

37-летняя женщина не платила своему ребенку с ноября прошлого года по март. Таким образом она задолжала 40 тысяч рублей.

По решению суда жительница Рогнедино отправится на 11 месяцев в колонию общего режима.

Приговор уже вступил в законную силу, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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