2019-09-18T11:25:15+03:00
Общество

В Брянске в День города на Набережной прошло огненное шоу

Но его никто мало кто увидел
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, "Типичный Брянск".Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
Изменить размер текста:

В Брянске на Набережной на День города устроили файер-шоу. Но его мало кто увидел. Зрелище было доступно только первым рядам. Поэтому многие покидали Славянскую площадь.

Сначала сообщали, что огненное шоу состоится на ступенях филармонии. Но артистам не разрешили выступить там. Они танцевали на уровне зрителей.

Перед файер-шоу у областной филармонии прошла дискотека. Но ди-джей не смог расшевелить собравшихся горожан.

У организаторов не получилось разделить гуляния на две части. Большинство как всегда пошли на Курган Бессмертия.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске на площади Партизан столкнулись фура и легковушка
В Выгоничском районе из воды достали тело пенсионера
В Брянске отца и сына будут судить за покупку крупной партии поддельных сигарет
Злостную алиментщицу из Рогнединского района отправили в колонию
Концерт «Ласкового мая» в Брянске продолжился в троллейбусе
В Брянске нашли потерявшегося в толпе на Кургане Бессмертия четырехлетнего мальчика
В Жуковке двух бывших сотрудниц водоканала будут судить за мошенничество
Брянцы делятся впечатлениями от фейерверка на День города-2019
В Стародубском районе на сутки отключат газ
В Брянске предупредили о пробках на Авиационной
Брянские дорожники забыли об инвалидах при ремонте дорог
В Брянске к 17 сентября не успели сдать круглый сквер после ремонта
Брянские таможенники нашли наркотики в почтовой посылке
В Брянске задержали подозреваемых в краже монетоприемника