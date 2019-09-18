В Брянске в День города на Набережной прошло огненное шоу

СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-18T11:25:15+03:00

Но его никто мало кто увидел

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В Брянске на Набережной на День города устроили файер-шоу. Но его мало кто увидел. Зрелище было доступно только первым рядам. Поэтому многие покидали Славянскую площадь.

Сначала сообщали, что огненное шоу состоится на ступенях филармонии. Но артистам не разрешили выступить там. Они танцевали на уровне зрителей.

Перед файер-шоу у областной филармонии прошла дискотека. Но ди-джей не смог расшевелить собравшихся горожан.

У организаторов не получилось разделить гуляния на две части. Большинство как всегда пошли на Курган Бессмертия.

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ИСТОЧНИК KP.RU