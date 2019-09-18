2019-09-18T09:57:21+03:00
Происшествия

В Жуковке двух бывших сотрудниц водоканала будут судить за мошенничество

По версии следствия, женщины похитили больше 65 тысяч рублей
Марина АНТОНОВА
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В брянском городе Жуковка двух бывших сотрудниц водоканала будут судить за мошенничество с использованием служебного положения. Уголовное дело в ближайшее время будут рассматривать в суде.

По версии следствия, с 21 марта по 17 мая женщины похитили больше 65 тысяч рублей, обманывая потребителей. Когда случалось, что у жильцов истекал срок проверки счетчиков на воду, они грозили большими штрафами. Но предлагали уладить все вопросы и опломбировать приборы учета за меньшую сумму. Иногда они вводили в заблуждение, говоря, что опломбировка является платной.

- Последние незаконные деньги сотрудницы получили под контролем полицейских, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Во время ревизии женщины выявили несанкционированное подключение к водопроводной сети. Нарушителю они предложили снизить сумму платежа за 40 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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