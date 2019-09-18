Брянцы делятся впечатлениями от фейерверка на День города-2019

СЕГОДНЯ 09:36 2019-09-18T09:36:23+03:00

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Брянцы делятся впечатлением от фейерверка на День города-2019 на Кургане Бессмертия. Фотографии и видеозаписи публикуют в соцсетях.

Перед фейерверком, а потом и вместе с ним, организаторы устроили лазерное шоу. Некоторым окончание праздника понравилось. В конце залпы фейерверка стали повыше и красочнее. Другие отметили, что ничего нового для праздника в этом году не придумали. Третьи предложили деньги, на которые устраивают народные гулянья, предавать нуждающимся.

День города-2019 в Брянске отмечали во вторник, 17 сентября. Праздник для большинства горожан был рабочим днем. Утром по проспекту Ленина прошел Парад поколений. На площади партизан состоялся праздничный митинг и солдатский привал для ветеранов. В этом году развлекательную программу устроили и на Набережной. На Десне прошел Кубок по аквабайку. Вечером прошла дискотека и файер-шоу. Но большинство горожан по привычке отправилось отмечать День города на Курган Бессмертия. Перед фейерверком на главной сцене выступила группа «Ласковый май».

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ИСТОЧНИК KP.RU