В Стародубском районе на сутки отключат газ

СЕГОДНЯ 18:44 2019-09-17T18:44:37+03:00

Это связано с плановыми ремонтными работами

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В Стародубском районе на сутки, с 8.00 19 сентября до 8.00 20 сентября, отключат газ. Полная остановка газораспределительной станции необходима для проведения плановых ремонтных работ. В пресс-службе мэрии Стародуба сообщают, что необходимо перекрыть краны и не пользоваться ими во время ремонта.

Газ также отключат в следующих населенных пунктах района: Курковичи, Азаровка, Демьянки, Понуровка, Воронок, Лужки, Стратива, Алейниково, Ломаковка, Крутая Буда, Новомлынка, Друговщина, Солова, Елионка, Красный поселок, Плоцкое, Занковка, Гусли, Кудрявцев, Кочановка, Остроглядово, Березовка, Шкрябино, Прокоповка, Коровченка, Мадеевка, Червонный Яр, Новенький, Красная Звезда, Мереновка, Десятуха, Левенка, Пантусов, Печеники, Степок, Савенки, Новое Село, Газуки, Меженики, Меленек, Гриденки, Суховерхово, Пролетарск, Решетки, Пестриково, Ильбово, Колодезки, Гарцево, Картушин, Дедов, Дохновичи, Случок, Мишковка, Стодолы, Тарасовка, Хомутовка, Ковалево, Бучки и Михайловск.

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ИСТОЧНИК KP.RU