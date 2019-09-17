2019-09-17T18:15:41+03:00
Общество

В Брянске предупредили о пробках на Авиационной

У дома №2 будут ремонтировать газопровод
Марина АНТОНОВА
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Улицу Авиационную расширяют до шести полос.Улицу Авиационную расширяют до шести полос.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске автомобилистов предупредили о пробках на улице Авиационной. С 18 по 20 сентября у дома №2 будут ремонтировать газопровод.

В Бежицком районе в ночь на 19 сентября перекроют движение на перекрестке улиц Камозина и 3-го Интернационала. Ограничение будет действовать с 0.00 до 6.00, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Здесь будут ремонтировать теплотрассу.

С 19 по 22 сентября перекроют улицу Куйбышева на участке от улицы Союзной и 3-го Интернационала из-за прокладки теплотрассы.

До 31 октября закрыто движение на улице Молодой Гвардии от улицы Ульянова до Куйбышева. На участке от улицы Кромской до улицы Болховской движение ограничено, а на участке от улицы Мира до улицы Ново-Советской движение будет затруднено. Здесь прокладывают самотечный канализационный коллектор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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