Брянские дорожники забыли об инвалидах при ремонте дорог

СЕГОДНЯ 17:57 2019-09-17T17:57:07+03:00

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Брянские подрядчики забыли об инвалидах при капитальном ремонте дорог. Прокуратура внесла преставление об устранении нарушений руководителям двух подрядных организаций, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Судя по всему, речь идет об улицах Костычева и улице Горбатова. В состав комиссии, которая принимала отремонтированные дороги, вошли инвалиды. Некоторые спуски им не понравились – их невозможно было преодолеть на инвалидной коляске.

К слову, замечания колясочников уже устранили.

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ИСТОЧНИК KP.RU