Брянские дорожники забыли об инвалидах при ремонте дорог
Брянские подрядчики забыли об инвалидах при капитальном ремонте дорог. Прокуратура внесла преставление об устранении нарушений руководителям двух подрядных организаций, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Судя по всему, речь идет об улицах Костычева и улице Горбатова. В состав комиссии, которая принимала отремонтированные дороги, вошли инвалиды. Некоторые спуски им не понравились – их невозможно было преодолеть на инвалидной коляске.
К слову, замечания колясочников уже устранили.
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ИСТОЧНИК KP.RU