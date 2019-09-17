2019-09-17T17:43:24+03:00
Общество

В Брянске к 17 сентября не успели сдать круглый сквер после ремонта

Подрядчик на День города запустил новый фонтан
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске к 17 сентября не успели сдать круглый сквер после ремонта. Подрядчик планировал завершить все работы раньше срока – на День города. Сейчас место отдыха открыто для горожан. В сквере начал работать новый фонтан.

Накануне рабочие высаживали клумбы и декоративный кустарник, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Контракт на ремонт общественной территории завершается в начале октября. До этого времени подрядчик будет устранять недоделки.

Кстати, ремонт сквера Карла Маркса обошелся бюджету почти в 43 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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