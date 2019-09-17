СЕГОДНЯ 17:26 2019-09-17T17:26:48+03:00

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Брянские таможенники нашли наркотики в почтовой посылке из Украины. Сотрудников заинтересовала пластиковая бутылка без этикетки с неизвестной жидкостью. Во вложении было заявлено, что это косметическое средство.

- Эксперты определили, что в жидкости содержится 9,2 грамма амфетамина, - говорят в пресс-службе Брянской таможни. – Это психотропное вещество, оборот которого в России ограничен.

Через какое-то время бойцы спецотряда задержали получателя посылки. Им оказался житель Московской области. На мужчину завели уголовное дело по статье «Контрабанда».

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ИСТОЧНИК KP.RU