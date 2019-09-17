В Брянске задержали подозреваемых в краже монетоприемника
Двух молодых брянцев заподозрили в краже монетоприемника. По версии следствия, злоумышленники взломали терминал по выдаче воды отверткой.
Все случилось в Фокинском районе. Работник обслуживающей организации во время плановой проверки обнаружил, что терминал по выдаче воды взломан неизвестным злоумышленником. Также пропала выручка - 2000 рублей.
Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 19-летний горожанин, которого уже задержали за грабеж.
Молодой человек признался в преступлении, а также назвал имя своего 20-летнего подельника, говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
За кражу парням грозит до пяти лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU