В Брянске задержали подозреваемых в краже монетоприемника

СЕГОДНЯ 16:34 2019-09-17T16:34:41+03:00

Злоумышленниками оказались горожане 19 и 20 лет

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Двух молодых брянцев заподозрили в краже монетоприемника. По версии следствия, злоумышленники взломали терминал по выдаче воды отверткой.

Все случилось в Фокинском районе. Работник обслуживающей организации во время плановой проверки обнаружил, что терминал по выдаче воды взломан неизвестным злоумышленником. Также пропала выручка - 2000 рублей.

Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 19-летний горожанин, которого уже задержали за грабеж.

Молодой человек признался в преступлении, а также назвал имя своего 20-летнего подельника, говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

За кражу парням грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU