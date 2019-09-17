На День города-2019 в Брянске на площади Партизан прошел праздничный митинг
На День города-2019 в Брянске на площади Партизан состоялся праздничный митинг. В нем поучаствовали власти города и области, почетные гости, школьники, представителей общественных организаций и объединений.
В знак памяти и благодарности подвигу воинов гости возложили венок и цветы к Вечному Огню.
Всем присутствующим ветеранам войны и труженикам тыла вручили букеты, а участники фестиваля «Поет село родное» исполнили песню нашего земляка Матвея Блантера «Катюша».
Митинг завершился солдатским привалом и концертом хоров «Споемте, друзья!», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Также праздничная программа продолжится на набережной и Кургане Бессмертия.
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ИСТОЧНИК KP.RU