2019-09-17T15:36:14+03:00
Общество

На День города-2019 в Брянске на площади Партизан прошел праздничный митинг

Гости почтили память воинов
Мария Дедкова
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Всем присутствующим ветеранам войны и труженикам тыла вручили букеты.Всем присутствующим ветеранам войны и труженикам тыла вручили букеты.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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На День города-2019 в Брянске на площади Партизан состоялся праздничный митинг. В нем поучаствовали власти города и области, почетные гости, школьники, представителей общественных организаций и объединений.

В знак памяти и благодарности подвигу воинов гости возложили венок и цветы к Вечному Огню.

Всем присутствующим ветеранам войны и труженикам тыла вручили букеты, а участники фестиваля «Поет село родное» исполнили песню нашего земляка Матвея Блантера «Катюша».

Митинг завершился солдатским привалом и концертом хоров «Споемте, друзья!», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Также праздничная программа продолжится на набережной и Кургане Бессмертия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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