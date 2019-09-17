Брянские следователи займутся делом об упавшем столбе на улице Авиационной

СЕГОДНЯ 15:03 2019-09-17T15:40:59+03:00

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Расследованием дела об упавшем столбе на улице Авиационной в Брянске займутся следователи.

После падения столба прокуратура провела проверку ЧП.

- Подрядная организация не обеспечила безопасность во время ремонта, - пояснил корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске» заместитель прокурора Брянска Роман Скрипка. - Также не был обеспечен контроль за проведением работ.

В случившемся правоохранители усмотрели признаки статьи "Халатность". И передали материалы проверки следователям. Им предстоит решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, столб на улице Авиационной в Брянске упал в четверг, 12 сентября. Конструкция не выдержала столкновения с асфальтоукладочным катком. Столб рухнул на проезжую часть и буквально смял капот проезжавшей мимо отечественной легковушки. В ДТП пострадал водитель авто, у него сломан нос.

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ИСТОЧНИК KP.RU