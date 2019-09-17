В Брянском районе нашли древнее святилище возрастом 23 тысячи лет

СЕГОДНЯ 14:11 2019-09-17T14:11:15+03:00

На раскопках в Хотылеве часто находят артефакты из костей животных. Фото: Елена РАКОВА

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Ученые института археологии РАН обнаружили в Брянской области любопытную находку. Это древнее святилище, которому около 23 тысяч лет. Его следы находятся на территории стоянки "Хотылево-2".

- Найденные в сезоне раскопок археологического сезона 2019 года элементы памятника - кострище, вкопанные фрагменты костей мамонта, скрытые под ними предметы и их расположение не оставляют сомнений в том, что эта площадка могла быть местом проведения ритуалов и обрядов, - говорится в официальном сообщении РАН.

По мнению ученых, в этом святилище древние люди могли праздновать удачную охоту.

Раскопки на этой стоянке археологи ведут с 1993 году. Но только нынешним летом им удалось добраться до центральной части. Там и обнаружили уникальную находку, аналогов которой на подобных палеолитических стоянках не встречали. Это 16-сантиметровый артефакт с длинным узким телом, асимментричным навершием и орнаментом по краям. По внешнему виду он напоминает костяное острие. Вероятнее всего он изготовлен из кости мамонта.

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ИСТОЧНИК KP.RU