Брянец пришел выпить к соседу и обокрал его жену

СЕГОДНЯ 13:42 2019-09-17T13:42:51+03:00

Но полицейские задержали горе-воришку через несколько часов

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Житель дятьковского поселка Любохна пришел выпить к соседу и укал пенсию его супруги. Кражу 68-летняя селянка заметила через несколько часов.

- Утром того дня пенсионерка ушла навестить соседку, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Через несколько часов селянка вернулась из гостей и решила сходить в магазин за продуктами. Заглянула в сумку, но кошелька там не оказалось. Женщина было подумала, что это супруг стащил недавно полученную пенсию. Но мужчина, который успел принять на грудь категорически отрицал свою причастность к исчезновению денег.

Тогда жительница Любохны пошла в полицию. Через несколько часов оперативники нашли подозреваемого в краже. Им оказался 45-летний односельчанин пенсионерки.

- Кода женщина ушла к приятельнице, он наведался к ее мужу с бутылкой спиртного. - говорят в полиции. - И, пока тот собирал на кухне закуску, вытащил из сумки хозяйки кошелек. Из похищенных 12,6 тысячи рублей при задержании у него оставалось лишь пять тысяч рублей, остальное он потратил.

Теперь за кражу селянину грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU